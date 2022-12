VIDEO | Seni avastamata Konrad Mägi töö?

Näituse avamisel rääkis Lillehammeri kunstimuuseumi direktor ja ekspositsiooni kaaskuraator dr Nils Ohlsen, et kuigi Mägi on Norras veel suhteliselt tundmatu, on ajakirjandus hakanud tema vastu huvi tundma. Üritusel olid kohal Sirje Karis, Eesti riigi Norra ja Islandi suursaadik Lauri Bambus, Eesti kunstimuuseumi juhtkond ja teised olulised kunstivaldkonna esindajad nii Eestist kui ka Norrast.

Muuseumi kodulehel nimetatakse Mägi kõige tähtsamaks Eesti kunstnikuks. Kõlav on ka näituse pealkiri „Konrad Mägi – Estonia’s great painter“ („Konrad Mägi – suur Eesti maalikunstnik“). Seda, milline oli Mägi staatus kodumaal, võrreldakse Edvard Munchi omaga Norras.

Avastamata töö

Konrad Mägi Sihtasutuse* koduleht kirjutab, et kunstniku loomingu koguhulgaks hinnatakse 400 maali, millest nüüdseks on teada natuke üle poolte asukoht. Üks Lillehammeri kunstimuuseumi näitusel väljas olev töö jõudis sinna alles kolm nädalat enne avamist. See ootab veel lõplikku tehnilist ekspertiisi, ent Konrad Mägi SA juhatuse liige Eero Epner ei välistanud Mägi autorlust. Töö praegune omanik on meditsiiniprofessor Trond Velde Bogsrud, kellelt pärineb ka järgnev informatsioon.

Teos oli allkirjastamata ja selle taga oli vaid number 42, mis ütleb nii mõndagi „Hitchhiker’s Guide to the Galaxy“ („Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas“) austajatele ja kanepifännidele, aga kunstiteadlastel jääb üle üksnes oletada. Arvatakse, et 42 on järjekorranumber ja töö võis olla eksponeeritud Blomquisti galerii kunstinäitusel, kus osalema kutsus Mägi 19. saj lõpu ja 20. saj alguse Norra kunstielu juhtkuju Christian Krohg, kes toetas teiste seas ka Edvard Munchi.

Kui töö pole tehtud Norras, on see ilmselt maalitud Kopenhaagenis, kus Mägi peatus teel Pariisist Norrasse. See jõudis praeguse omaniku professor Bogsrudi vanavanaisa kätte kingitusena Eesti riigilt, kui too andis 1918. aastal üle Norra riigi sõjajärgse toetuse, ja see olevat talle väga meeldinud.