Tartu kultuuritöötajad korraldavad hoiatusstreigi, kuna pole linna pakutud palgatõusuga rahul

Kõrgharidusega kultuuritöötajate riiklik miinimumtasu tõuseb tuleval aastal 1400 eurolt 1600 euroni, Tartu kultuuriasutustes on keskmine palk praegu umbes 1100 eurot ja Tartu on lubanud vaid 16% palgatõusu, mis teeks uueks keskmiseks palgaks pisut alla 1280 euro. See tähendab, et lõhe Tartu kultuuritöötaja keskmise palga ja riikliku kultuuritöötaja miinimumpalgaga kasvab 324 euroni.