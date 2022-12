PÄEVA TEEMA | Sander Vesik: universaalteenus on jabur!

Elektri universaalteenuse saabumine oli nii šokk kui ka pettumus. Korraks oli tunne, et äkki see ei olegi päris elu, vaid olen sattunud mõnda tõsielusarja, Näiteks „Jah, härra IT minister!“. Sest „Minister teatab keset kliimakatastroofi põhjustatud kuumalainet, et sadu tuhandeid inimesi kavatsetakse aheldada põlevkivienergiast toodetud elektri külge“ on miski, mida võiks pidada mõne poliitikat pilava telesarja osa lühikirjelduseks. Ja see on ju ometi päriselu peegeldus?