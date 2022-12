FAKTIKONTROLL | Kas Urmas Reinsalul on õigus, et üle Schengeni kehtestatakse piirikontrollid?

Eesti välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) toetab piirikontrolli taastamist Eesti lõunapiiril, et luua täpne ülevaade, kui palju Ukraina sõjapõgenikke ning Vene Föderatsiooni elamisloata inimesi siseneb igapäevaselt Eestisse. 28. novembril ilmunud artiklis on Reinsalu väitnud Postimehele, et „Mulle öeldakse tihti vastuargumendina, et see oleks pretsedent Euroopas, aga argument ei päde,“ lisades enda väite põhjenduseks: „küll vormiliselt erinevate põhjendustega – on ajutise piirikontrolli taastanud: Taani, Norra, Austria, Prantsusmaa ja ka Rootsi.“

KONTROLL

Schengeni tsoon, mis on üks Euroopa Liidu toimimise aluseid, hõlmab enda alla 26 Euroopas paiknevat riiki, mis on kaotanud omavahelise piirikontrolli. 2019. aastal lahvatanud Covid-19 kriis ning sõja eskaleerumine Ukrainas on aga löönud Euroopa Liidu poliitikasse lõhesid, mille all on kannatada saanud ka piiridevaba Schengeni ala.

Schengeni piirieeskirja dokumendi kohaselt on liikmesriikidel lubatud taastada piirikontroll ohu korral riigi sisejulgeolekule või avalikule korrale. Antud meedet võib aga kohandada vaid viimase abinõuna ning kasutusele võetud piirangud peavad olema proportsioonis riiki ähvardava ohuga.

Ettenähtava ohu korral on riikidel lubatud kehtestada etteteatamisega piirikontroll 30 päevaseks perioodiks, mida on võimalik pikendada kuni potentsiaalse ohu maandumiseni, kuid mitte üle kuue kuu. Viivitamatu ohu korral on aga võimalik kehtestada piirangud kohaselt kümne päevaseks perioodiks, mida saab pikendada kahe kuuni.

Reinsalu sõnul ei oleks piirikontrolli kehtestamine Eesti lõunapiiril pretsedenditu samm, kuna sarnaseid meetmeid on kasutusele võtnud ka teised Schengeni riigid. Novembri kuu vältel on kehtestanud või pikendanud piirikontrolli meetmeid seitse Schengeni ala riiki.