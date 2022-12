Kas kanda 23 eurot kliendile tagasi või kaevata ta kohtusse? Novatours otsustas viimase kasuks

Märtsi teises pooles kinnitas Novatours üle, et olenemata sõjast reisid toimuvad ja muudatusi ei ole. Ometi saadeti kõigest päev hiljem kiri, et reis muutub kahele inimesele 70 euro võrra kallimaks, see tähendab 35 eurot inimese kohta. Kallinemist põhjendati kütuse hinna tõusuga. Kundedele liiga palju valikut ei antud: maksa või loobu reisist. Ajasurve tõttu maksis Arnus summa ära, kuid pöördus ka tarbijavaidluste komisjoni (TVK) poole, et lisatasu tagasi saada.