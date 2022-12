KOLUMN | Mart Pukk: peaasi, et lõbus on. Vanadekodu on ikka nii enesekeskne

Ainsad itsitavad rõõmupallid oli Ukrainast pärit hooldajapaar, kes rõõmustasid selle üle, et mehed olid ikka elus ja vanematega kõik korras. Avastasin üllatusega, et sealsete sõjasündmuste jälgimine ja eriti president Zelenskõi (mis veider kirjapilt on eesti keeles nõutud) tõlgitud kõned on andnud kõige algelisema ukraina keele mõistmise oskuse.