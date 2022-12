Margus Varjak, Ruth Kalda, Jaanus Harro ja Triin Vihalemm: sündimus väheneb äreva aja ja ebakindluse tõttu. Vaktsiin pole süüdi

Eesti Päevalehe arvamusloos „Kuhu kadus 1800-1900 last?“ (EPL 29.11) juhtis Villu Zirnask tähelepanu, et Eesti pikaajaline probleem – väike sündimus – on viimastel aastatel veelgi süvenenud. Ta toob näiteks, et 2022. aasta jaanuarist oktoobrini sündis Eestis 1851 last vähem kui 2015.–2019. aasta samadel kuudel keskmiselt. Zirnask järeldas: „Kuna sündimuse vähenemine langeb koroonaaega, siis põhilised kahtlusalused on koroonapoliitika, -viirus ja -vaktsiinid.“ Ta kutsus teadusnõukoda üles uurima, kuidas (ja kas üldse) koroonaviirus ja -vaktsiinid mõjutasid naiste ja meeste viljakust ning laste sündi.