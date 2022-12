„Romeo ja Julia“ lavastaja: tõeline armastus ei kahjusta, järelikult see ei saa olla keelatud

Näitlejana on Elise Metsanurk (25) vaatajale tuttav lavastustest „Serafima + Bogdan“ ja „Stereo“, lavastajana on tema käe all valminud „Siili Poomine“ ja „Video: Täielik šokk! Sündmuskohal kaos, tuvid minestuses“. Laupäeval etendus Vanemuise väikses majas Metsanurga juhendamisel valminud William Shakespeare’i igihaljas „Romeo ja Julia“. Vanemuise ja Tartu Uue Teatri koostöölavastuses on kuulsa paari vanusevahe pool sajandit.