Toomas Alatalu aastakokkuvõte: „minskilased“ soleerivad edasi, Lavrov matab koostööorganisatsioone, aga Euroopa üksmeel siiski kasvab

Mõistagi on jutt 60-dollarilisest hinnalae kehtestamisest naftale, et teha lõpp agressori siiani käinud tuluteenimisele ja alustada tema otsustavat isoleerimist muust maailmast. Saavutamaks nii sõja lõpetamist kui tema allumist ühistele kooseksisteerimise reeglitele. Nagu teada, üritasid paljud valitsused veelgi madalamat hinnalage kehtestada, ent sõjast teenivatele ärimeestele pole enam lihtne päitseid pähe panna ja hetkel tuleb olla rahul, et esimene tõsine samm selles osas ikkagi suudeti teha.