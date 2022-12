Animafilm „Sierra“ tõi Sloveeniast kaks peapreemiat

„Ausalt, ma ei uskunud, et keegi enam „Sierrale“ auhindu annab. Seda enam Sloveenias, kus „Sierra“ valiti hiljuti Ljubljana rahvusvahelise filmifestivali parimaks lühifilmiks,“ kommenteeris filmi režissöör Sander Joon Animateka võitu. „Kui žürii hakkas laval „Sierrast“ tuttavat konnade krooksumist imiteerima, oli aga asi selge,“ jätkas Joon. „On nii tore näha, kuidas film inimesi puudutab.“

„Sierra“ keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all räägib „Sierra“ loo oma koha otsimisest ja vanemlikest katsumustest. „Puhas nauding, mis joonistab perekondliku dünaamika välja ootamatu õrnuse ja mängulisusega,“ sõnas Animateka žürii laupäeva õhtusel tseremoonial.

Tänu võitudele festivalidel AFI Fest, San Francisco ja Palm Springs ShortFest on „Sierral“ õigus kandideerida lühianimafilmi Oscarile. Eesti animafilm on praeguseks valitud enam kui 130 festivali kavva ning võitnud üle 40 auhinna. Teiste seas on preemiad tulnud festivalidelt nagu Ottawa, Dresden, GLAS, Encounters, Valencia, Animatricks, Turu, Viborg, Animafest Cyprus, Fantoche, Cinekid.

„Sierra“ on esimene Eesti film, mille on ostnud Ameerika kvaliteetkanal The Criterion Channel. Seda on näidatud Soome televisioonis ning lähiajal jõuab film teistegi Euroopa kultuurikanalite repertuaari.

„Sierra“ režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.