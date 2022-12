ARVUSTUS | Kas hakkame Dostojevski teoseid põletama?

Kultuursed inimesed on alati kartnud kaotada inimlikku nägu, olla degradeeritud loomaks. Ning kirjanikud on alati kõigest jõust püüdnud meenutada meile seda hirmu, sest tõepoolest, me oleme võimelised üsna lihtsasti loobuma inimlikkusest, ligimesearmastusest, südamlikkusest, vaimsusest… Ray Bradbury eelmise sajandi keskpaigas kirjutatud antiutoopia „451° Fahrenheiti“ näitab meile maailma, kus hakatakse raamatuid põletama ning kus nende lugemine keelatakse, sest raamatud võtavad meilt ära konstantse õnnetunde, nad täidavad meid nukrusega, sunnivad mõtlema, meid ümbritsevat mõistma. Igaüht, kes kodus raamatuid hoiab, jälitatakse ja paljastatakse ning tuletõrjujaid pole vaja mitte tulekahjude kustutamiseks, vaid tule süütamiseks ja sinna raamatute loopimiseks.