KOLUMN | Mart Kadastik: vene värvid ja eesti närvid. Me ei saa Kremli trikoloorist lahti planeedi teises otsaski

Kuidas ma võin midagi sellist kinkida oma Ukraina sõpradele? Mis sellest, et sokisinine meenutas rohkem Napoli taevast kui Vene külade potisiniseid maju. Mis sellest, et seesama trikoloor ehib ka Prantsusmaa ja Tšehhi riigilippe. Mis sellest, et Sofija ema ise on venelanna, kes on sündinud Kaug-Idas. Tema abikaasa, Sofija isa, on ukrainlane.