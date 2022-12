Margit Sutrop: probleem on, et IT-erialade populaarsuse kasvuga kaasnes tehnika, tootmise ja ehituse õppimise vähenemine

President kuulutas sel nädalal välja 2023. aasta riigikogu valimised. Rahvusülikooli juubelil 1. detsembril küsisid paljud ülikooli kolleegid, kas kandideerin uuesti ja kuidas seal parlamendis ka on. Vastasin, et seal on teistmoodi kui arvasin: olen positiivselt üllatunud, et rahvasaadikute hulgas on väga palju kompetentseid inimesi, kes tunnevad hästi oma valdkonda. Ja valdkondi, mida riigijuhtimiseks on vaja tunda, on ju üüratult palju. Otsustasin uuesti riigikokku kandideerida, sest on tugev tunne, et saan tõesti midagi ära teha.