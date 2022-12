Eesti kirjandusmuuseumi uueks juhiks saab Piret Voolaid

Piret Voolaid on töötanud Eesti Kirjandusmuuseumis alates 2000. aastast assistendi, teaduri ja vanemteadurina. 2016. aastast on ta olnud ka Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht. Varasemasse aega jääb töö Eesti Keele Instituudis. Ta on kaitsnud doktorikraadi Tartu Ülikoolis eesti ja võrdleva rahvaluule erialal.