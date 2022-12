Manuela Pihlap: kas varjumiskohad on vaid eestlastele?

Elanikkonna kaitse osas on tehtud esimesed sammud – sinna ja tänna on paigutatud sildid „Avalik varjumiskoht“ – sinine kolmnurk oranžil taustal. Üllataval kombel on need aga ilma igasuguse infota vene ja inglise keeles, samuti ilma pildilise selgituseta. Tundub, et siin on oluline osa tööst tegemata jäänud. Praeguse lahenduse puhul võib tekkida küsimus, et kas need, kes eesti keelt ei oska, ei väärigi võimalust musta stsenaariumi korral oma elu ja tervist kaitsta?