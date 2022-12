ARVUSTUS | „Erik Kivisüda“. Kuidas minna eluga edasi, kui valu ei luba?

Eesti seni kalleim mängufilm, neli miljonit eurot maksnud ühistöö (koos Läti, Leedu, Ukraina, Luksemburgi ja Soome tegijatega) „Erik Kivisüda“ on oma hinda väärt. Kunstnikutöö ja tehnilised efektid on muljet avaldavad, samal ajal on film mitmekihiline ning suudab panna vaatajad – vähemalt saalis viibinud emad – pisaraid pühkima. Filmi valmimine on mõneti isegi ime, sest selle tegemist takistas koroonapandeemia. Varitses ka oht, et veelgi pikemaks venida ähvardavate võtete tõttu oleksid kasvanud liiga suureks lapsed, kellega osa stseene oli juba filmitud. Rääkimata Erikut kehastanud Herman Avandi jalaluumurrust, mis küll filmi sisse kirjutati.