Katari võõrtöölised töötavad kuni 18 tundi päevas, ent elujärg sellest alati ei parane

Tänavune jalgpalli MM on kõige kallim, tekitab kõige suuremaid vastuolusid ja seda teenindab ilmselt kõige mitmekesisema päritoluga tööjõud. Kataris viibides kohtute tõenäoliselt rohkemate riikide esindajatega, kui MM-il üldse osaleb. See algab kohe pärast lennukist väljumist, kui jalutate läbi kiiskava Hamadi lennujaama. Peaaegu kõik, keda te näete – koristaja, turvamehed, piirikontrollis töötavad assistendid –, on võõrtöölised. 95% Katari elanikke on pärit välismaalt.