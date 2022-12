Mart Kalm: ma ei armasta punamonumente, aga veel vähem meeldib mulle nende mahavõtmine

Kui tihti pannakse teile pahaks, et olete sõjaeelse vabariigi arhitektuuri spetsialist, aga kaitsete punamonumente?

Kuna olen rektorina taandanud end kõikvõimalikest kogudest ja seetõttu üleüldse ei tegele punamonumentide kaitsmisega – mul on neist suhteliselt ükskõik –, siis on seda enam üllatavam, et ajakirjandus tunneb selle vastu huvi. Ma ei armasta punamonumente, aga veel vähem arvan ma, et neid peaks maha võtma.