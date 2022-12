PÄEVA TEEMA | Hendrik Terras: katuserahad on korruptsioon. Valitsus ei austa maksumaksjat!

Pärast selle informatsiooni avaldamist tundub kohatu isegi kümnete miljonite eurode lisaraha taotlemine päästjate ja politseinike palgatõusuks, sest igaüks näeb, et see raha on olemas, kuid seda jagatakse meelevaldselt enda erakonnakaaslastele. On selge, et Eestis pole vaja mingit maksudebatti ega maksutõusu, vaid riik peab lõpetama laristamise.