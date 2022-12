SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaal ei ole piisavalt õhukaitsevahendeid, et end Ukraina rünnakute eest kaitsa

Viimases hädas üritab Venemaa infosõjas peale suruda oma versiooni pikalt kestvast sõjast lootuses, et lääs väsib. USA tegi omad vastukäigud: nad teatasid, et uusi õhukaitsesüsteeme tarnitakse Ukrainasse aastani 2025 ning suurtükimürskude tootmiseks kasvatatakse kordades mitmeaastases perspektiivis. Tegemist on selge sõnumiga, et maailma kõige suurem majandus on Ukraina taga pikkadeks aastateks.