ARVUSTUS | Kui ainult keegi õpetaks elamist

2014. aastal nägi Eve unenägu, kus Ando Keskküla (kunstnik ja EKA rektor, lahkus 2008. aastal) sundis teda maalima teost „Ma olen vana naine“, andes ette formaadi ja värvid. Vaatamata kõhklustele otsustas ta selle maali realiseerida, kuid pettus tulemuses. Olles ise kokku puutunud Keskkülaga ainult läbi vahendatud kogemuste, on mulle alati müsteeriumiks jäänud tema mõju, mis ulatub isegi säärastesse unenägudesse. Kuid mõistuspäraselt võib oletada, et unenägu oli tingitud Keskküla 1999. aasta teosest „Hingus“. See käsitleb Euroopa rahvastiku vananemise teemat, mille aluseks oli tolleaegne prognoos, et Euroopa Liidu elanikkonna keskmine vanus 2020. aastal on 42,6 ja 42,9 vahel. Praeguseks on see juba ületatud – 44,1.