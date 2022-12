Manolo Blahnik on Kanaari saartel sündinud Hispaania-Tšehhi päritolu kingadisainer, kes algul õppis Pariisis kunsti ja lavakujundust. 1969. aastal näitas ta oma eskiise toonasele Met Costume’i instituudi direktorile Diana Vreelandile, kelle pilk jäi pidama Blahniku joonistatud kirssidega kontskingadel. Vreeland ütles noorele kunstihingele, et too võiks hakata hoopis kingi disainima. Edasine on ajalugu.