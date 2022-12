PÄEVA TEEMA | Mark Gerassimenko: katuserahad pole üldse pahad, neid peaks oluliselt tõstma

Riigikogu on menetlemas järgmise aasta riigieelarvet, mille kulude mahuks on planeeritud 16,8 miljardit eurot. Ometi enim tähelepanu on igivana traditsiooni kohaselt pälvinud hoopis riigikogulaste katuserahad, mille maht on neli miljonit eurot ehk 0,02 protsenti riigieelarve kuludest. On aeg viia katuserahade mahtu vastavusse neile pööratud tähelepanu mahuga!