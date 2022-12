Tööd pole ja üürikodusid on puudu. Üle Eesti laiali saadetud põgenikud on tupikus

„Koolid on täis, üüriturul on kohad täis, töökohad on täis,“ võtab Saaremaa valla kriisinõustaja Gunnar Havi kokku pagulaste olukorra saarel. Saaremaal elab praegu veidi üle 600 Ukraina sõjapõgeniku, kellest suurema osa on Eesti riik sinna Sõmera Kodu ruumidesse lühiajalisele majutusele saatnud.