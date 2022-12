VENE PILK | Olga Štraube: „hea venelase“ kriteeriumiks peab saama Venemaa naabritesse suhtumine

Vene vägede 1994. aastal Eestist lahkumisest on kuulus foto, kus on näha Vene sõdurite autokastil loosungit „Me tuleme tagasi!“. 2002. aastal sündis Eesti-Venemaa jalgpalli maavõistlusmängu ajal samavõrd ikooniline kaader, kui Venemaalt tulnud jalgpallifännid olid kirjutanud Tallinna hotellist pihta pandud valgele linale loosungi: „Peremehed on tagasi!“