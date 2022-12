„Taustal mängib ikka ja alati Anne Veski!“ Lugu varastes kahekümnendates fännist, kes on igal kontserdil lilledega kohal

Iga hommikut alustab Heily rutiinselt Veski loomingu seltsis. Esimesena paneb ta mängima „Hea kolleegi“ ja seejärel kõlavad üksteise järel „Kurblik maantee“, „Reis ümber maailma“ ja „Veidi veel, veidi veel“. Tema muusikakogu on valdavalt täidetud eestikeelse loominguga – peale Veski leidub tema playlist’is palasid ka näiteks Marek Sadamalt, Synne Valtrilt, Karl-Erik Taukarilt ja Põhja-Tallinnalt. Heily ei ütle ühelegi artistile „ei“, ent millegipärast on just Anne Veski jäänud aastate jooksul tema südames esikohale püsima.