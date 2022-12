Kalev Kallemets elektri varustuskindluse prognoosist: Eleringil oleks vaja tugineda tõsielule

Kõigile Eestis ja Balti riikides on ilmne, et elektri varustuskindlusega on seis halvem kui aasta tagasi põhivõrguettevõtted oskasid prognoosida. Ilmselgelt ei osanud keegi ennustada selliseid hinnatasemeid, mida tarbijad on sunnitud maksma ja riigid subsideerima.