JUHTKIRI | Eesti interneti kiirus on mugavuse lõksus

Teine Eesti interneti puudus on see, et liiga paljudel kasutajatel pole teoreetiliseltki võimalik võtta „kiireimat internetipaketti kõige nõudlikumale tarbijale“, nagu turgu valitsev ettevõtja seda reklaamib. Eestis oli 2021. aasta seisuga kiire interneti võimalus 73% majapidamistel, mis on veidi üle EL-i keskmise, aga selgelt vähem kui Läti 91% ja alla jääme ka Leedule (78%). Hõredalt asustatud piirkondade kaetuselt (21%) jääb Eesti kõvasti alla nii EL-i keskmisele (37%) kui ka Balti naabritele, kusjuures Läti on tõusnud kõige kõrgemasse liigasse (75%).