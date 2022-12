NÄDALA NÄGU | Andrus Kivirähk: rahu, ainult rahu!

„Tuleks ära lõpetada see sõda!“ jätkab mehike. „Aga näed, selle asemel antakse muudkui Ukrainale relvi juurde! See on ju hirmus kuritegu.“

Inimesed on esiti endiselt vait, aga viimaks lausub üks mees ettevaatlikult:

„Nojah, aga kuidas nad ilma relvadeta sõdida saaksid?“

„Polegi tarvis sõdida!“ hüüab mehike peenikese, innuka häälega. „Mistarvis seda teha? Sõda on väga paha! Me peame rahus elama! Me peame olema sõbrad!“

„No aga kuidas sa saad olla venelasega sõber?“ ärritub nüüd üks naisterahvas. „Nad ju röövivad ja tapavad!“

„Aga kas siis peab neist eeskuju võtma?“ küsib lihtsameelse näoga mehike vastu ja naeratab hellalt üle terve näo. „Ei, mina arvan, et ei pea! Eks ole: kui üks tapab, siis on see paha. Aga kui kaks tapavad, siis on see topeltpaha!“

„Aga mida siis teha?“ ärrituvad juba ka teised inimesed.

„Tuleb olla sõbralik ja hea,“ vastab mehike õrna häälega.

„No ei saa ju! Peab ennast ometi kaitsma! Ja kaitsmiseks on tarvis relvi!“ karjuvad inimesed läbisegi.

„Teate, mis!“ ütleb mehike ja tõstab näpu tähtsalt kõrgele õhku. „Ma olen selle üle aastaid ja aastaid mõelnud ja kuulake nüüd, mis ma välja mõtlesin! Kui minu teha oleks, siis ma kaotaksin relvad maailmast üldse ära! Vaat nii! Misjaoks on maailmas vaja niisuguseid asju, millega tehakse teisele inimesele haiget?“

„No siis kaota kõigepealt venelaste relvad ära!“ käratab üks habemik.

„Ei, ei, sõdida ei tohi, tuleb otsekohe sõlmida rahu!“ vastab mehike õndsalt naeratades.

„Vahet pole ju, kelle relvad! Vaadake, mina mõtlen nii: kui ukrainlastel relvi poleks, siis nad ei saaks venelastega sõdida! Ja siis olekski rahu! Ja kui on rahu, siis on kõik inimesed õnnelikud!“ jutlustab pannkook ja tema silmad lähevad väga suureks ja neis peegeldub lõpmatu härdus. „Ja seda kõike oleks nii lihtne saavutada, kui poleks ahneid lääne relvaärimehi, kes soovivad jagada laiali hirmsaid tapariistu, millega valada süütute inimeste verd ja teenida seeläbi hiigelkasumit. Teate, sõbrad, mina saadaksin Ukrainasse kahurite asemel hoopis lilli! Kas see poleks palju kenam?“