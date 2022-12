Toivo Tänavsuu ütleb, et vähihaige inimene oskab hinnata aega, mis tal on. „See on hoopis midagi muud, kui oled noor ja mõtled, et teen veel kõike – õpin, reisin ja olen. Versus inimene, kes teab, et ta aeg on limiteeritud.“

FOTO: ARGO INGVER | Delfi Meedia