PÄEVA TEEMA | Liia Hänni: peretoetuste seadusega eirati kõiki ühiskondlikult kaaluka eelnõu ettevalmistamise reegleid

Tegemist on pretsedenti loova seadusega, millega eirati praktiliselt kõiki ühiskondlikult kaaluka eelnõu ettevalmistamise reegleid. Puudu jäi nii eelnõu mõjude analüüs kui ka avalikkuse kaasamine, mis on hädavajalik, et sünniks tasakaalustatud ja erinevaid huvisid arvestav seadus.