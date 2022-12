Keeleameti juht kohtuotsusest: sõna „neeger“ tohib edasi kasutada. Aga ma ei soovita, kui on teada inimesi, keda see solvab

See on tõesti huvitav kohtuotsus, kuid see pole otseselt teedrajav. Eesti keeles ei ole küll väga palju selliseid sõnu, millele kohus on tähenduse andnud, kuid mitte väga kaugest minevikust meenub üks emalinnuga seotud kohtuasi, mis mäletamisi tõi kaasa koguni kriminaalkaristuse.