Eerik-Niiles Kross: Venemaal pole Ukraina sõjas ette näidata mitte ühtegi võitu. Nad on kui itaallased Stalingradis

Ometi on praegune olukord nii sõjaliselt kui tunnetuslikult suvest erinev. Suvel ei olnud selge, kumb pool on võitmas. Kuigi Ukraina oli saavutanud Kiievi, Tšernihivi ja Harkivi all teatavat edu, hakkas juunis-juulis ukrainlaste moon lõppema, mehed ilmselgelt väsima ja venelaste mitmekordne suurtükiväeülekaal mõjus ohtlikuna.