PÄEVA TEEMA | Arto Aas: hobiharidus on isiklik luksus, mida tuleb vastavalt rahastada

Eesti tööandjad on hariduse usku. Meie suurim vara on haritud ja terved inimesed, kes suudavad kiirelt muutuvas maailmas edukalt kohaneda. Haridus on üks väheseid valdkondi, kus tööandjad ootavad riigilt suuremat rahalist panustamist ja õnneks on tänane valitsus teinud siin mitu positiivset otsust.