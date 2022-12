Ema pension on 600 eurot kuus, hooldekodukoht maksab 880 eurot kuus. Ema pension läheb hooldekodule, ülejäänud osa maksab Kristel. Ema pension kantakse alates suvest otse linnavalitsuse kontole, Kristel sellega ei tegele. Ülejäänu kohta saadab linnavalitsus Kristelile arve ja seega ta ei tea, mis ema kontol toimub. Vahepeal tuli mängu ka kohtutäitur, kes nõudis mingi vana võla maksmist. See tähendab, et need summad lähevad automaatselt ema arvelt maha. Kristel maksab eraldi veel mähkmete ja ravimite eest, neile kulub umbes paarsada eurot kuus. Samuti tuleb tasuda juuste lõikamise ja pediküüri eest.