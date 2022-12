NÄDALA SÕJARAPORT | Henri Ploom: Ukraina õhuvägi ulatub Moskvani. Sõnum jõudis kohale ja Putinil käed värisevad

Pigem on nii, et toonase oskusteabe baasilt on Ukrainas tänapäevaste tootmisvõtete ning osaliselt lääne päritolu komponentidega valmis saadud Nato uuele designatsioonile „Ilya-M“ pretendeeriv imerelv, mille väljatöötamise ning „edukate katsetuste“ fakt on venelaste rahvusliku eneseuhkuse dogmadega otseses vastuolus ning seetõttu võimatu. Analooge mitteomavad relvad saavad venelaste arvates ju tulla ainult Venemaalt.