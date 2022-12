Toomas Alatalu: Putin kõigub ja laiab samaaegselt

Eks kõik ole harjunud sellega, et Venemaa diktaator valitseb ja harib – nagu talle vaja – alamaid ja putinismi kummardajaid Läänes teleekraanilt. Kuna see on kestnud juba paarkümmend aastat ning et 24/7 toimuva ajupesu lõpu ootajaid aina lisandub, on tööd saanud kõikvõimalikud kehakeele, nahavärvi jmt tõlgendajad. Mõistagi on see lihtsam tegevus kui süveneda Putini verbaalsetesse sõnumitesse, neis kätketud teadmistesse ja tema mõtlemise loogikasse.