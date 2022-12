EESTLANE USA KÕRBES | Ameeriklastel kulus üheksa kuud, et soovituslikult nentida – Ukrainas toimub genotsiid

Ukrainas on praeguse seisuga tapetud ja haavatud kuskil 20 000-40 000 tsiviilisikut. Nagu sõdade puhul ikka, siis täpset arvu pole teada. Sul võis, aga võis ka mitte tekkida hetkeks mõte, et no kuulge, ukrainlasi on 40 miljonit. Sellise tempoga läheks ilmatu hulk aega - täpsemalt üle 500 aasta -, et nad maakeralt minema pühkida. Aga pelgalt tapetute ja vigastatute üldarvu põhjal otsustada, kas tegemist on genotsiidiga või mitte, oleks suur viga.