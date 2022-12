Reedel alanud politseioperatsiooni käigus peeti kinni kuus inimest, sealhulgas europarlamendi asepresident, Kreekast pärit Eva Kaili. Prokuratuuri teatel on föderaalpolitsei mitu viimast kuud jälginud anonüümset Pärsia lahe riiki, keda kahtlustatakse europarlamendi majandus- ja poliitiliste otsuste mõjutamises. „Selleks maksti suuri rahasummasid või tehti hinnalisi kingitusi isikutele, kellel on Euroopa Parlamendis poliitiline ja/või strateegiline positsioon,“ lisas prokuratuur. Belgia ja välismeedia teatel on mõjutustegevust rahastanud jalgpalli MM-i praegune korraldaja Katar.