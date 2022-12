REPORTAAŽ | ERSO tuur Euroopa südames. Tugeva emotsiooniga ja südamest kontserdid täissaalidele

Kui Eesti muusikud esinevad välismaal, kuuleme ikka edust ja menust. Sõltub aga siiski, mis mastaabis see on: kui olulises saalis toimub kontsert, kui palju on publikut. Klassikalises muusikas on ühe riigi kõige säravamad sümbolid maa esindusorkester nagu meil ERSO ja ooper. Kui esindusorkester jõuab sellistesse saalidesse, nagu seda olid ERSO hiljuti toimunud kontserdituuril Pariisi La Seine Musicale’i kontserdimaja, Müncheni praegune suurim saal Isarphilharmonie ja Nürnbergi esindussaal Meistersingerhalle, siis on see märk orkestri kõrgest tasemest ja potentsiaalist. Kui vestlesin Pariisi La Seine Musicale’i kontserdimaja direktori ja produktsioonijuhi Solenne du Haÿs’ga, tõi ta esile ERSO kui väga huvipakkuva põhjamaade orkestri. Müncheni kontserdi taga olnud kontserni MünchenMusik tegevdirektor Andreas Schessl ütles, et meie orkester oli talle avastus, saksa orkestrite mõnevõrra asjaliku esitusviisi kõrval mängib ERSO tugeva emotsiooniga, südamest ja hingest, mis oli kaasahaarav ja publik võttis selle hästi vastu.