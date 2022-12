DELFI UKRAINAS | Hersoni pere meenutab okupatsiooni: „Venelased lasid oma haavatud maha ja matsid prügimäele“

Oleksandr kohtub meiega viiekorruselise paneelmaja hoovis ja kutsub meid oma vanematekoju, selgitades, et tema korteris praegu elektrit ei ole. „Arvasime, et see on nii teile kui ka meile mugavam, pealegi elan koos oma kallimaga ka ise praegu seal,“ ütleb Oleksandr. Kohtumisele tuleb ka tema isa Leonid. „Teie minge korterisse ja ma tulen varsti tagasi,“ sõnab ta abikaasaga kohtuma minnes. Tema naine töötab arstina, ka praegusel ajal.