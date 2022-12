Natalie Mets: universaalne tervisekindlustus kõigile!

Täna on rahvusvaheline universaalse tervisekindlustuse päev ning üle maailma tehakse võimendatult kampaaniat universaalse tervisekindlustuse vajalikkusest ning meenutatakse miljoneid ravikindlustuseta inimesi maailmas.



Eestis on kindlustamata 64 500 inimest ehk 14% elanikkonnast, kusjuures eristume sellega suuremast osast Euroopa Liidu ja OECD riikidest, kus ravikindlustus laieneb automaatselt kõikidele elanikele vaatamata sellele, kas ja millises vormis nad parasjagu hõivatud on.