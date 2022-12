ARVUSTUS | „Menüüd“ tasub vaadata enne maitsemeelte rikkumist

Rikaste mõnitamine on viimasel ajal moodi läinud. Just sellega tegelevad näiteks lõppeva aasta Kuldse Palmioksa võitnud Ruben Östlundi „Kurbuse kolmnurk“ ja viimaste aastate üheks parimaks telesarjaks tituleeritud HBO „Succession“. Miljardärid ja staarikesed on kaotanud oma koha ihaldusobjektidena ning moondunud hoopis tihti naeru-, harvem haletsusväärseteks narrideks, kellele on kinolinal hea jalaga anda. Mis siis imestada, et just mitme „Successioni“ osa režissöörina tunnustust kogunud Mark Mylod jätkab sama liini oma vast kinodesse jõudnud filmis „Menüü“.