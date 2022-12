Raivo Vare: karm energiatalv, mis loodetavasti jääb siiski ainulaadseks

Elektri- ja küttemured tekitavad ka teatud ebakindluse elemendi, aga defitsiidikartus koos hinnatõusu ootusega on ebameeldiv kokteil igasugusel turul. Seda enam, et peale sõja akuutse mõju on oma negatiivse panuse andnud ka pikemaajaline segadus energiaturu arendamises – nii meil Eestis kui ka laiemalt kogu regioonis.