Kosovo ja Serbia vaidluses räägivad juba tulirelvad ja granaadid, sihitakse ka EL-i esindajate pihta [embeedina kaart, võtke ka lehte]

Värskete rahutuste otseseks ajendiks sai laupäeval ekspolitseinikust serblase vahistamine, kui too üritas üle piiri Serbiasse minna. Novembris poliitilise protesti märgina ametist lahkunud Dejan Pantićit kahtlustatakse 6. detsembril toimunud granaadirünnakutes Põhja-Kosovos asunud valimisjaoskondade vastu. Neljas sealses omavalitsuses (Põhja-Mitrovica, Zvečan, Leposavić ja Zubin Potok) oleks 18.–25. detsembril pidanud toimuma erakorralised kohalikud valimised, ent EL ja USA hoiatasid Kosovot, et rünnakute taustal tähendaks see valimisametnike elu ohtuseadmist.