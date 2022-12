President Alar Karis: ärme võtame inimestelt raskemal ajal peotuju

Meie jutuajamine kestab veidi alla pooleteise tunni. Pärast intervjuud peaks Karis minema tegema korralist koormustesti, kuid kuna ta on paar päeva pisut tõbine olnud, jääb see ära. Selle asemel otsustab Karis trahteris seljankat süüa ja nõunikega nõupidamise pidada. Pärast toimub Kadriorus veel paar kohtumist ja siis saab ta sõita Tartusse, et minna lastelastega kinno vaatama Ilmar Raagi uut filmi „Erik Kivisüda“.