Softrendi diivanid panustavad keskkonnahoidu

Lisaks pleki- ja lemmikloomakindlatele omadustele on erilist rõhku pööratud keskkonnahoiule. Ühe hea näitena keskkonnasäästlikest mööblikangastest on Softrendi valikusse värskelt lisandunud Save the Planeti kangakollektsioon. Save the Planeti kangakollektsioon on Fargotexi uusim ja innovatiivsem materjal, mis on valmistatud ümbertöödeldud plastikust. Plastiku mainimine võib tekitada eelarvamust, et tegemist on karmikoelise, kareda ja sünteetiliselt mõjuva materjaliga. Tegelikkus on aga hoopis vastupidine – kangas on imepehme, käe all mõnus katsuda, justkui oleks tegemist naturaalse puuvillast sametiga.