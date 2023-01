Sõjapidamises esmakordne: koerapiltide ja ühisrahastusega aidatakse Ukrainal militaartehnikat soetada

NAFO nimi on tuletatud NATO-st ja see tähendab tõlgituna Põhja-Atlandi sellide organisatsiooni (North Atlantic Fellas Organization). Liikumine sai alguse tänavu mai lõpus, kui üks Twitteri kasutaja hakkas Ukraina piltidele lisama Jaapani shiba inu koeri. Sama koeratõug on varemgi meeme ehk päevakajalisi naljapilte kaunistanud.