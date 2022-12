PÄEVA TEEMA | Raimond Kaljulaid: jalaväemiinid peavad jääma keelatuks. Eelnõu nende toetuseks on timurlus

Eelnõu algatajata üks peamisi argumente oli see, et sõja korral kasutaks Venemaa meie vastu jalaväemiine ning seetõttu peame ka meie neid kasutama. Ehk siis - me ei saa julma vastase vastu minna nii, et seome endal ühe käe selja taha kinni. See argument on kaalukas, kuid samal ajal tuleb meeles pidada, et Venemaa on terroristlik riik ja sõdibki terroristlikul rahvusvahelist õigust eiraval viisil.