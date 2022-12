Saarlasest minister Madis Kallas: Saaremaal ei ole Elektrilevi oma nime väärt, sest siin elekter ei levi

Ärgates laupäeval kodus ilma elektrita, ei osanud ma esialgu suurt midagi karta. Elektrikatkestusi esineb meil iga kuu, kuid tavaliselt on vool paari tunni või maksimaalselt päevaga tagasi tulnud. Selles, et väikestes, kaugetes või üksikutes külades on elekter üle nelja päeva ära olnud, pole midagi imekspandavat. Küll on aga uskumatu, et paljud alevikud ja suured külad on pidanud niivõrd pikalt vooluta hakkama saama. Sõnumid täiendava lumesaju ja katkestuste arvu kohta olid selged, seega mõistsin kiiresti, et olukord on tavapärasest elektrikatkestusest märksa hullem.